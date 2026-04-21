Un'ampia partecipazione, tanta contentezza e un bilancio ottimo: così si è conclusa la settima edizione di Muristenes in Beranu, l’evento che la scorsa domenica, 19 aprile 2026, ha animato il novenario di San Serafino, nello spettacolare territorio di Ghilarza.

Per tutta la giornata, il sito si è trasformato sotto un magnifico sole primaverile in un punto d’incontro tra natura, tradizione e spiritualità, richiamando visitatori, famiglie e appassionati da diverse parti della Sardegna. Le visite guidate, le escursioni tra gli altopiani basaltici e le vallate circostanti, i laboratori e le esposizioni hanno riscosso grande interesse, così come i momenti conviviali all’aperto e le occasioni di raccoglimento condiviso.

Particolarmente apprezzata la possibilità di riscoprire il valore dei novenari, autentici santuari campestri che raccontano un patrimonio identitario profondo, fatto di fede, comunità e memoria. Le tradizionali muristenes, un tempo dimora dei novenanti durante le celebrazioni, sono tornate a vivere, restituendo ai visitatori un’atmosfera sospesa e suggestiva.

L’evento, organizzato dall’Associazione Muristenes in Beranu, si conferma così un appuntamento capace di valorizzare il territorio di Ghilarza e le sue radici culturali, coniugando turismo lento, riscoperta delle tradizioni e promozione del patrimonio locale.

Soddisfazione da parte degli organizzatori, che sottolineano il successo dell’iniziativa sia in termini di presenze che di partecipazione attiva, e rinnovano l’impegno a proseguire nel percorso di valorizzazione di uno dei luoghi più affascinanti e identitari della Sardegna.

"L'evento è stato un successo straordinario con una partecipazione numerosa e una giornata di sole perfetta - dice con entusiasmo ai microfoni di Sardegna Live Francesco Miscali, portavoce del gruppo promotore dell’evento -. La presenza di visitatori è stata costante da metà mattino fino alla tarda serata partecipando attivamente a tutte le proposte".

"Nonostante la presenza di altre manifestazioni contemporanee, siamo riusciti ad attirare molte persone, dimostrando di aver conquistato il nostro spazio, e questo ci rende molto soddisfatti - conclude Miscali -.Un ringraziamento speciale va ai collaboratori e a tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata indimenticabile, tra cui Sardegna Live per la promozione dell'evento".