Un consigliere di maggioranza del Comune di Pompei avrebbe aggredito a insulti e schiaffi il segretario comunale, dopo aver scoperto che suo figlio era stato respinto in un concorso pubblico, di cui la vittima era presidente della commissione, organizzato dall'amministrazione locale e svoltosi a fine marzo.

La notizia è stata riportata da Tg Com 24, secondo cui la vittima dell'aggressione ha riportato un trauma cranico.

Gli inquirenti si preparano nei prossimi giorni a indagare sulla vicenda che, come riporta il quotidiano, potrebbe avere conseguenze rilevanti sulle prossime elezioni amministrative, in quanto gli abitanti di Pompei si apprestano a recarsi alle urne in seguito alla scomparsa del sindaco Carmine Lo Sapio lo scorso dicembre.