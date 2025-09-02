Una donna di 66 anni è stata trovata morta sul divano, in uno stato avanzato di decomposizione, a Miglianico Valgreghentino, in provincia di Lecco. Come riporta Tg Com 24, si ipotizza che la data del decesso sia il 15 agosto, probabilmente a causa di un infarto.

Sarebbero trascorse quindi due settimane prima che i vicini, preoccupati per la sua assenza prolungata e per l'odore sgradevole proveniente dall'appartamento, allertassero le autorità. A scoprire il cadavere sono stati i Vigili del fuoco, intervenuti sul posto.

La donna, sempre come riporta il quotidiano, viveva da sola in quell'appartamento dal 2008 e non aveva familiari stretti. A causa della sua situazione di solitudine, era seguita dai servizi sociali del comune, anche se secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, non avrebbe avuto difficoltà economiche.