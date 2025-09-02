I carabinieri della Compagnia di Dolianova insieme al Nucleo investigativo del comando provinciale di Cagliari stanno indagando per identificare i membri del commando che ieri, lunedì 1° settembre, ha cercato di rapinare il portavalori della Mondialpol lungo la strada statale 387 a Sant'Andrea Frius, nella città metropolitana di Cagliari.

Numerosi testimoni sono stati interrogati, inclusi gli automobilisti presenti durante il tentativo di rapina. Anche le guardie giurate della Mondialpol presenti sul furgone blindato hanno fornito le proprie testimonianze, ma gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sull'andamento delle indagini.

Il gruppo criminale, composto da almeno dieci individui, aveva preparato con cura ogni dettaglio dell'operazione. I cinque veicoli, due camion e tre auto, utilizzati per bloccare la strada e facilitare la fuga erano stati rubati alcuni giorni prima e nascosti fino al momento dell'azione, quando sono stati posizionati lungo la statale 387. Anche i proprietari dei veicoli rubati sono stati interpellati per ottenere eventuali informazioni utili.

Inoltre, sono state acquisite le registrazioni delle telecamere della zona e potenzialmente anche video realizzati dagli automobilisti potrebbero essere stati presi in considerazione dai carabinieri durante le indagini.