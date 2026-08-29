Una notte di fuoco e instancabile lavoro per arginare l'avanzata delle fiamme e mettere in sicurezza le comunità locali. Le operazioni di spegnimento a terra nel territorio di Arzana sono proseguite senza interruzione per tutto l'arco della notte, vedendo i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Nuoro impegnati in prima linea per contrastare il fronte del rogo ed evitare conseguenze più gravi.

I Vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per erigere una linea difensiva a protezione degli ovili nelle campagne e delle aree residenziali dei centri abitati di Arzana ed Elini, minacciati dal fuoco. Nella sola fascia notturna sono stati oltre quaranta gli interventi mirati portati a termine dalle squadre operative sul campo per scongiurare danni a persone, strutture e aziende agricole.

Con le prime luci dell'alba sono riprese anche le operazioni dei mezzi aerei per la definitiva estinzione e successiva bonifica.