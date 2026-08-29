Dopo Pavoletti, l'autore del gol promozione di tre anni fa allo stadio “San Nicola”, lascia il Cagliari anche l'altro protagonista dello spareggio con il Bari, Zappa, l'autore dell'assist.

L'esterno destro dice addio al Cagliari dopo sei anni in rossoblù: giocherà questa stagione con l'Hellas Verona. Lungo e commosso il messaggio di saluto alla Sardegna. Con qualche spiegazione sulle ragioni dell'addio: “215 volte grazie, Cagliari. 2167 volte grazie. Sono passati tutti questi giorni da quando mi sono innamorato di questa terra, di questa maglia e del vostro popolo- questo il messaggio sui social- Oggi è difficile trovare le parole giuste. Il calcio corre veloce e, a volte, ti mette davanti a scelte che non avresti mai immaginato di dover prendere. Sentivo la necessità di cambiare, perché non mi sentivo più al centro del progetto. Ma prima di andare voglio dirvi una cosa: grazie”.

“Grazie per ogni abbraccio, ogni applauso, ogni messaggio, ogni critica e per tutto l'affetto che mi avete dimostrato in queste 215 battaglie vissute spalla a spalla. Spero di avervi lasciato qualcosa dello Zappa calciatore. Ma, ancora di più, spero di avervi lasciato qualcosa di Gabriele, del ragazzo che qui è diventato uomo” ha aggiunto l’ormai ex giocatore rossoblù.

A stretto giro sono arrivati i ringraziamenti del club dal sito ufficiale e del presidente rossoblù Tommaso Giulini: “Grazie per quanto hai dato per la nostra maglia e per il nostro club. In bocca al lupo per tutto”.