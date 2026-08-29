Una vasta operazione contro le reti dello spaccio nel cuore della città vecchia, a Sassari, si è conclusa con sei arresti e un pesante sequestro di sostanze stupefacenti e denaro contante.

Nella mattinata di mercoledì 26 agosto, i Carabinieri della Compagnia di Sassari, su delega della Procura della Repubblica e in esecuzione di un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale, hanno passato al setaccio il centro storico cittadino con perquisizioni personali e domiciliari mirate.

Le verifiche dei militari dell'Arma, condotte in diversi stabili e appartamenti, hanno portato a sorprendere sei persone, ciascuna con distinti ruoli e responsabilità, in possesso di un cospicuo assortimento di droghe: complessivamente sono stati recuperati 109 grammi di cocaina, 102 grammi di eroina, 48 grammi di marijuana e 11 grammi di hashish, a cui si aggiungono due bilancini di precisione e abbondante materiale per il confezionamento in dosi.

Nel corso delle approfondite ricerche nei vari contesti abitativi, gli investigatori hanno inoltre individuato e sottoposto a sequestro 61.500 euro in banconote e 1.700 dollari statunitensi, ritenuti provento dell'attività illecita e ora al centro di ulteriori accertamenti. Al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che coordina e dirige le indagini, tutti e sei gli arrestati sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Sassari-Bancali.