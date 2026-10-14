Una serata si è trasformata in un vero e proprio incubo per due 16enni, Mentre stavano tornando a casa a piedi intorno a mezzanotte, secondo sarebbero state minacciate da uno sconosciuto armato di un coltellino, che le ha rapinate dei cellulari e ha violentato una di loro.

La terribile vicenda è avvenuta a inizio settembre lungo via Appia a Marino, nella zona dei Castelli Romani, ed è stato reso pubblico solo dopo l'arresto del presunto colpevole. La Polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 29enne della zona, accusandolo di violenza sessuale su minore e rapina aggravata.

Le indagini condotte dal commissariato di Marino, in collaborazione con la Procura di Velletri, sono partite dalla denuncia di una delle ragazze e hanno portato all'identificazione e all'arresto del presunto aggressore, che è stato riconosciuto dalle vittime.

Secondo quanto ricostruito, le due ragazze erano appena uscite da un parco e stavano percorrendo la strada a piedi verso casa quando sono state avvicinate dal ragazzo armato. Dopo averle minacciate e rubato i cellulari, il giovane avrebbe compiuto l'orribile gesto e poi è fuggito a bordo di un'auto. Una delle ragazze ha immediatamente raccontato tutto ai genitori, avviando così le indagini che hanno portato all'arresto del responsabile grazie alle descrizioni fornite dalle vittime e alle immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza.