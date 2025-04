È Luciana Calabrese, 67 anni, residente a Frosinone, la vittima dell'incidente avvenuto la notte scorsa sull'Autostrada A1 presso Anagni, che ha visto un terribile scontro tra un'auto, un pullman e un tir.

Secondo quanto riportato da Fanpage, attorno alla mezzanotte la donna si trovava a bordo dell'auto quando sarebbe morta sul colpo nella terribile collisione tra i veicoli. La sua vettura si sarebbe improvvisamente fermata in mezzo alla strada per poi essere colpita prima da un tir e poi da un pullman diretto in Calabria da Torino. Secondo le fonti locali, avrebbe compiuto 68 anni domani.

Nell'impatto altre due persone sono rimaste ferite, ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni. A causa dell'incidente, la corsia in direzione Sud dell'A1 è stata chiusa per diverse ore, causando gravi disagi al traffico in direzione Napoli.