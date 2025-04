Un'escursionista di nazionalità francese di 39 anni è stata salvata oggi, sabato 26 aprile, grazie alla collaborazione tra il Soccorso alpino e speleologico della Sardegna e l'elisoccorso dell'Areus, dopo aver subito un infortunio lungo il sentiero che collega Cala Fuili a Cala Luna nel comune di Dorgali.

Il Soccorso alpino è stato allertato intorno alle 13:45 dal Centralino operativo del 118, su segnalazione della famiglia della persona infortunata, che si trovava con lei durante l'escursione. La donna, camminando lungo il sentiero, ha riportato una presunta frattura alla caviglia che le ha impedito di proseguire. Sul posto sono intervenuti immediatamente 14 tecnici del Soccorso alpino, provenienti da Bonacoa, a Dorgali, dove erano impegnati in un corso di formazione. Dopo aver raggiunto la vittima, l'hanno stabilizzata e imbarellata.

Per accelerare le operazioni e il trasporto in ospedale, è stato richiesto l'elisoccorso base da Olbia, con a bordo un tecnico di elisoccorso del Soccorso alpino e un'equipe medica. Arrivati sul luogo, hanno valutato le condizioni della turista e poi l'hanno trasportata in elicottero all'ospedale di Olbia. È stata anche allertata una squadra del Soccorso alpino della Guardia di Finanza, pronta a intervenire in supporto ai tecnici del Soccorso alpino.