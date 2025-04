Prosegue il lavoro per fronteggiare l’emergenza idrica che sta interessando Sassari e diversi centri della provincia. "Al termine della task force a distanza tra Enas, Abbanoa e Comune, attivata per far fronte all'emergenza, gli enti competenti stanno provvedendo a garantire l'approvvigionamento idrico, dopo i necessari controlli da parte delle autorità preposte, attraverso le riserve del Cuga", ha dichiarato il sindaco Giuseppe Mascia dopo gli incontri con i vertici di Enas e Abbanoa.

"Le interlocuzioni con Enas e Abbanoa di queste ultime ore – ha aggiunto Mascia – hanno permesso di ristabilire un necessario clima di dialogo e di collaborazione, fondamentale per consentire agli amministratori locali di essere adeguatamente e tempestivamente aggiornati sugli interventi in corso e sulle emergenze, così da poter condividere ogni informazione con le comunità di riferimento, che negli ultimi giorni hanno vissuto una situazione davvero intollerabile."

Il sindaco ha sottolineato la necessità di "programmare tutti insieme quegli interventi procrastinati per decenni e non più rinviabili, così da trovare soluzioni strutturali a una condizione di negazione di un bene primario e inalienabile come l'acqua".

"Da qui partirà il confronto, già programmato con Enas e Abbanoa – ha concluso – per mercoledì 30 aprile a Palazzo Ducale".