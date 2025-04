Andrea Longo avrebbe ucciso Chiara Spatola a causa della sua ossessione per lei, mentre il fidanzato di Chiara, Simone Sorrentino, ha perso la vita nel tentativo di proteggerla. Poi l'assassino si è tolto la vita. Questa l'ipotesi più accreditata sulla terribile vicenda avvenuta ieri a Volvera, in provincia di Torino, dove un omicidio-suicidio ha sconvolto l'intera comunità.

I FATTI

Il trentaquattrenne Andrea Longo, già conosciuto dalla polizia, ha attaccato e ucciso brutalmente una coppia che viveva al piano di sopra utilizzando un coltello da sub: Simone Sorrentino, 24 anni, e Chiara Spatola, 29 anni, per poi togliersi la vita con lo stesso strumento. Nonostante i soccorsi tempestivi dei Carabinieri della Compagnia di Pinerolo e del servizio medico d'urgenza, non è stato possibile salvare le vittime. Ciò che all'inizio sembrava essere una lite tra vicini di casa che si è trasformata in tragedia, sta ora emergendo come un duplice omicidio con motivazioni presumibilmente "ossessive" nei confronti della ragazza della coppia uccisa.

LA MADRE DI CHIARA: "SI ERA INVAGHITO DI LEI"

Sarebbe stata la madre di Chiara, Teresa Demartino, come riportano Repubblica e Fanpage, a rivelare alle autorità la preoccupante ossessione del vicino di casa per sua figlia. Per lei e suo marito, Andrea Longo rappresentava una costante fonte di disturbo. "Bussava continuamente alla loro porta e si lamentava usando qualsiasi scusa: prima perché parcheggiavano l’auto nel cortile, un’altra volta perché sentiva rumori la notte. Ma poi avevano capito che lo faceva perché si era invaghito di lei", ha spiegato in un'intervista rilasciata a La Repubblica.

Chiara Spatola e Simone Sorrentino avevano recentemente iniziato a vivere insieme: "Si erano innamorati da poco, la scorsa estate. E sognavano di sposarsi". Secondo quanto afferma la donna, la coppia non vedeva l'ora di traslocare, soprattutto da quando era arrivato il nuovo vicino, pochi mesi fa, quando per loro è iniziato un vero e proprio incubo.

"La aspettava sotto casa, un giorno le aveva persino detto di lasciare Simone. Ma lei non voleva saperne nulla di questa persona, aveva deciso di non salutarlo più", ha detto la mamma di Chiara. La giovane avrebbe raccontato della inquietante ossessione nei suoi confronti anche alla padrona di casa che aveva concesso in affitto l'appartamento ad Andrea Longo. Le avrebbe detto che "era spaventata. Per poi dirle ‘Come scegli le persone a cui affitti casa?'".

Quattro ore prima dell'omicidio, Andrea Longo aveva contattato l'ambulanza poiché diceva non si sentiva bene, tuttavia, come riporta Fanpage, non sarebbe stato trasportato in ospedale poiché i medici non hanno considerato la sua condizione così grave. Chiara Spatola si era accorta dell'arrivo dei medici e aveva scritto a sua madre: "Speriamo lo portino via". Sarebbe stato l'ultimo messaggio scritto alla madre prima della tragedia.

La madre è venuta a conoscenza di quanto accaduto tramite Facebook. "Ho letto dei tre morti trovati nel condominio di mia figlia. Ho sperato non fossero loro. Perché il 118 non l’ha portato via se era in quelle condizioni?", ha detto Teresa Demartino.