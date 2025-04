Il Piccolo Giunco, pecorino del caseificio Garau di Mandas, si è classificato tra i primi trenta migliori formaggi italiani nella categoria fresco alle Italian Cheese Awards. Inoltre, il Brebiblù di Argiolas di Dolianova ha ottenuto un ottimo risultato nella categoria degli erborinati. Nella categoria Stagionato oltre 24 mesi, Fiore Sardo Dop Nuraghe Orta di Ollolai e A Mamma Erkiles di Olzai si sono guadagnati un posto sul podio.

Questi quattro formaggi sardi hanno superato la selezione e acceduto alle finali di ottobre del concorso, che premia i migliori formaggi prodotti con latte italiano al 100%. Il concorso, giunto alla sua decima edizione, ha visto la partecipazione di 1.400 formaggi provenienti da tutta Italia, con una selezione dei 100 migliori per le semifinali. I quattro formaggi sardi hanno superato anche la seconda selezione, confermando la loro eccellenza.

La terza, con i primi classificati, si svolgerà nel mese di ottobre. "È un concorso che ci tiene con il fiato sospeso per diversi mesi e questo, per noi del settore, è una garanzia della seria valutazione qualitativa e sensoriale dei prodotti - commenta con soddisfazione Marina Garau, titolare col fratello Mimmo del caseificio più antico in attività in Sardegna -. Un risultato che ci rende orgogliosi e pronti a migliorarci sempre più".