Nuovi problemi nell’erogazione dell’acqua in diversi comuni del nord Sardegna. L’Enas, Ente acque della Sardegna, ha comunicato ad Abbanoa "un ulteriore guasto lungo l'acquedotto Coghinas 2", che rifornisce i potabilizzatori di Truncu Reale (per Sassari, Porto Torres e Stintino), Castelsardo (anche per Tergu) e Pedra Majore (Valledoria, Badesi, Santa Maria Coghinas, Viddalba e Trinità d'Agultu).

Le squadre di Abbanoa sono al lavoro "nell'attuazione di un piano di distribuzione che tenga conto delle scorte nei serbatoi, dell'approvvigionamento da fonti alternative e dei tempi di recupero necessari".

A Sassari, l'Enas ha attivato "una derivazione secondaria che consente di rifornire parzialmente il potabilizzatore di Truncu Reale" e l'erogazione è attualmente garantita. Tuttavia, nella notte sono stati chiusi in emergenza i serbatoi di via Milano e Monte Oro, riaperti alle 5 di stamattina.

"In base alla disponibilità di risorsa idrica e alla possibilità da parte di Enas di garantire l'integrazione – fa sapere Abbanoa – saranno valutate ulteriori chiusure notturne."

A Porto Torres, l’acqua sarà garantita dai pozzi di Li Pidriazzi, mentre il quartiere Serra Li Pozzi resterà senza servizio fino al completamento dei lavori. A Castelsardo, l’erogazione è sospesa. Nessuna restrizione invece ad Alghero, grazie all’attivazione dell’alimentazione dal bacino del Cuga per il potabilizzatore di Monte Agnese.