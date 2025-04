Dal 2 maggio, la Piastra Ambulatoriale del San Francesco di Nuoro offrirà un nuovo servizio atteso da molti, focalizzato sulle patologie provocate dagli agenti infettivi come virus, batteri, funghi e parassiti contratti attraverso il contagio. L'Ambulatorio di Malattie infettive e tropicali si propone di fornire cure per le malattie infettive più comuni, sfruttando l'esperienza di un team di medici specialisti e tecnologie diagnostiche all'avanguardia.

Questo servizio si avvarrà della competenza del personale medico e infermieristico già noto per l'eccellenza nel reparto di Malattie infettive del San Francesco. Antonina Carai, insieme a un gruppo di esperti in malattie infettive come Alessandra Bitti, Agnese Colpani, Vito Fiore, Marco Fois, Maria Chiara Meloni e Beatrice Zauli, guideranno questa nuova iniziativa.

"L'attività del nuovo servizio - spiega la dottoressa Carai - sarà rivolta particolarmente alla diagnosi e alla terapia delle più diffuse patologie infettive dell'apparato respiratorio, urinario, osteoarticolare, epatobiliari, di cute e tessuti molli, con particolare riferimento ai soggetti immunocompromessi anche a seguito di terapie immunosoppressive o immunomodulanti; ma anche infezioni virali, febbre e diarrea del viaggiatore e zoonosi".

"L'Ambulatorio - dichiara il direttore generale dell'ASL 3 di Nuoro, Paolo Cannas - rappresenta un ulteriore ampliamento dell'offerta specialistica della Piastra Ambulatoriale Ospedaliera: una scommessa vinta grazie al lavoro di chi ci ha sempre creduto, a cominciare dall'Incarico di funzione organizzativa Francesco Tuvoni e di tutto il suo staff di collaboratori".