Tragedia alla periferia ovest di Milano. Un uomo di 70 anni ha tentato di togliersi la vita lanciandosi dal balcone del proprio appartamento, situato al quarto piano di un palazzo. Durante la caduta ha però travolto un’anziana di 83 anni che in quel momento camminava sul marciapiede sottostante. L’impatto è stato fatale: la donna è morta sul colpo.

Il 70enne, invece, è sopravvissuto. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Al momento risulta cosciente e non in pericolo di vita.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della stazione San Cristoforo, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio.