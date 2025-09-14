Quella che doveva essere una giornata di gioia si è trasformata in un dramma. Venerdì scorso, in un parco del quartiere Fidene a Roma, un bambino di 8 anni è stato aggredito durante la propria festa di compleanno. Prima bersagliato da insulti, poi colpito con un bastone da altri bambini, il piccolo ha riportato gravi lesioni al volto ed è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

La vicenda è stata resa nota dai comitati di quartiere, che hanno denunciato l’ennesimo episodio di violenza giovanile nella zona. Le indagini, affidate alla polizia del Distretto di Fidene e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, hanno già portato all’identificazione e alla denuncia di tre bambini di 7, 9 e 11 anni, di origine straniera, presenti nel parco insieme alle famiglie.

Gli accertamenti proseguono per chiarire eventuali altre responsabilità. Nel frattempo, l’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza e sulla necessità di maggiore attenzione al disagio minorile, tema più volte sollevato dai residenti del quartiere.