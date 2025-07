Aveva scelto le spiagge della Sardegna per una vacanza, ma la polizia di Stato lo ha individuato e arrestato a San Teodoro, sulla costa nord orientale dell’Isola, in esecuzione di un ordine di carcerazione internazionale.

In manette è finito un cittadino peruviano residente in Spagna, irreperibile da diversi anni. L’uomo era in vacanza con alcuni amici, tentando di confondersi tra i numerosi turisti che affollano le località balneari in questo periodo.

A scoprirlo sono stati gli agenti del Commissariato di Siniscola durante i controlli straordinari disposti dal questore di Nuoro, Fortunato Marazzita, proprio per l’aumento delle presenze nei centri turistici della zona.

Sul peruviano pendeva un ordine di carcerazione per evasione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nel maggio del 2022.

Dopo i necessari accertamenti, il ricercato è stato trasferito in carcere, ponendo così fine alla sua latitanza durata anni.