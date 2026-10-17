Un turista tedesco di 69 anni, in vacanza nell'Isola con la famiglia, ha perso la vita dopo aver accusato un malore improvviso a Cala Mariolu, lungo la costa di Baunei.

L'uomo si trovava in spiaggia quando è stato colto da un malore improvviso sotto gli occhi dei familiari e dei bagnanti presenti.

Il 69enne è stato trasportato via mare verso il porto di Cala Gonone e durante il tragitto non si sono mai fermati i tentativi di rianimazione. In volo anche l’elisoccorso, decollato dalla base di Olbia e atterrato al campo sportivo di Dorgali, ma ogni tentativo di salvare la vita al 69enne si è rivelato purtroppo vano: i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.