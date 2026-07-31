Un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Macomer con l'accusa di aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, provvedimento disposto dal Tribunale di Oristano.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo sarebbe stato sorpreso nei pressi dell'abitazione dell'ex compagna, nonostante il divieto impostogli dall'autorità giudiziaria. L'intervento dei carabinieri è stato richiesto dai familiari della donna, che hanno segnalato la presenza del 47enne davanti alla porta di casa.

A eseguire l'arresto sono stati i carabinieri della Stazione di Macomer, intervenuti sul posto dopo la richiesta di aiuto. Nella mattinata successiva l'uomo è comparso davanti al giudice, che ha convalidato l'arresto.