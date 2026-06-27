Una tartaruga marina ferita è stata soccorsa questa mattina sul litorale di Quartu Sant’Elena, nei pressi della spiaggia del Lido del Carabiniere. L’esemplare, che presentava ferite evidenti e si trovava in difficoltà, è stato notato dai militari dell’Arma durante le attività di controllo del territorio.

I carabinieri sono intervenuti immediatamente, mettendo in sicurezza l’animale per proteggerlo da ulteriori situazioni di stress o da possibili pericoli presenti lungo la spiaggia. Dopo il primo intervento, il personale ha contattato il numero unico di emergenza per attivare la rete di assistenza specializzata dedicata alla fauna protetta.

È stato quindi disposto l’invio di operatori specializzati che dovranno verificare le condizioni della tartaruga marina e valutare il trasferimento in un centro attrezzato, dove potrà ricevere le cure veterinarie necessarie. L’obiettivo è favorire il recupero dell’animale e il successivo ritorno nel suo habitat naturale.

L’intervento rientra nelle quotidiane attività di presidio e controllo svolte dall’Arma dei Carabinieri sul territorio e conferma l’attenzione verso la tutela ambientale, la salvaguardia della biodiversità e la protezione delle specie marine presenti in Sardegna.

Si aggiorna con sviluppi positivi il salvataggio della tartaruga marina ferita soccorsa questa mattina sul litorale di Quartu Sant’Elena, nei pressi del Lido del Carabiniere.

Successivamente sono arrivate sul posto due biologhe della Rete Regionale per la Conservazione della Fauna Marina in Sardegna. Dopo una prima valutazione delle condizioni della tartaruga, il personale specializzato ha preso in consegna l’animale predisponendo il trasferimento verso un centro di recupero specializzato di Oristano.

Qui la tartaruga riceverà le cure veterinarie e i trattamenti necessari per favorire il recupero completo e consentire, una volta ristabilita, il ritorno nel suo habitat naturale.