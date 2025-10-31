Tragedia sfiorata, questa mattina, sulla strada statale 300 del Passo del Gavia, nel territorio di Valfurva, in Valtellina, dove uno scuolabus con sette studenti a bordo è precipitato per circa otto metri nel torrente Frodolfo, dopo aver sfondato il guardrail.

Il mezzo, che stava trasportando studenti delle scuole medie diretti a Bormio, è uscito improvvisamente di strada in una curva: dopo un volo di alcuni metri, si è ribaltato su un fianco finendo nelle acque poco profonde del torrente. Un impatto violentissimo che, solo per un caso fortunato, non si è trasformato in tragedia.

Conducente e passeggeri sono riusciti a uscire dal mezzo e sono stati portati in ospedale per i controlli. Più serie le condizioni dell'autista, 39 anni, residente a Sondalo, che potrebbe aver perso il controllo del mezzo a causa di un improvviso malore. Non è comunque in pericolo di vita e ha riportato ferite per una prognosi ancora in corso di definizione.

A lanciare l’allarme è stata una ragazzina che viaggiava sullo scuolabus: con il cellulare è riuscita a contattare i soccorsi, in un tratto di strada isolato e privo di traffico a quell’ora del mattino.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri della compagnia di Tirano e personale sanitario del 118. I pompieri hanno messo in salvo i ragazzi, estratti dal mezzo finito nel torrente, e hanno successivamente messo in sicurezza l’area e il veicolo incidentato.