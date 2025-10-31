PHOTO
Una bufera si è scatenata sul partito della premier Giorgia Meloni dopo il caso dei cori fascisti nella sede di Fratelli d'Italia a Parma. La Procura ha adesso aperto un fascicolo.
"Si tratta di un modello 45, non c'è ancora un reato ipotizzato - spiega all'Ansa il procuratore capo Alfonso D'Avino -, siamo ancora nella fase esplorativa sulla base delle notizie apprese dalla stampa".
Sulla vicenda indaga la Digos della questura di Parma. "Ora bisogna verificare se il fatto sia vero e accertare se possa trasformarsi in una notizia di reato".
Al momento non ci sono persone iscritte nel registro degli indagati.