È arrivata la sentenza del Tribunale di Biella sul caso dello sparo di Capodanno 2024 avvenuto nella sede della Pro Loco di Rosazza. Il deputato Emanuele Pozzolo, ex esponente di Fratelli d’Italia, è stato condannato a un anno e tre mesi di reclusione, con pena sospesa, per porto illegale di arma da fuoco.

Il giudice lo ha invece assolto dall’accusa di detenzione di munizionamento da guerra, con la formula “perché il fatto non sussiste”.

Secondo la ricostruzione, la notte di Capodanno Pozzolo avrebbe portato con sé una mini pistola North American Arms, da cui partì accidentalmente un colpo che ferì lievemente un uomo durante i festeggiamenti. L’accusa aveva chiesto un anno e mezzo di reclusione, ma il tribunale ha inflitto una pena più lieve, riconoscendo solo una delle imputazioni contestate.