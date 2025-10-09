Una giovane di 25 anni è stata arrestata dalla polizia a Pellaro, in provincia di Reggio Calabria, con la pesantissima accusa di aver ucciso i suoi due gemelli appena nati soffocandoli e di aver nascosto i loro corpi, ed è inoltre sospettata di aver occultato il cadavere di un altro figlio nato tre anni prima: un terribile caso che ricorda la vicenda di Chiara Petrolini.

Il giudice per le indagini preliminari ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per la giovane su richiesta della Procura, mentre il fidanzato della donna è sotto inchiesta per favoreggiamento personale.

Le indagini hanno preso avvio nel luglio del 2024, quando i corpi dei due neonati sono stati rinvenuti in un armadio della casa, avvolti in una coperta. È stato proprio l'odore nauseabondo percepito dalla madre della giovane a portare alla scoperta macabra. Da quel momento, la 25enne è stata formalmente coinvolta nelle indagini.

Come riporta Tg Com 24, dalle testimonianze di alcuni parenti, che sembravano non essere a conoscenza di ciò che era accaduto nella casa, sarebbe emerso che la giovane era stata ricoverata poco prima del ritrovamento dei neonati, a causa di una grave emorragia.