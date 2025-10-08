"Ho cercato la seconda gravidanza perché la prima era andata male". Lo ha detto Chiara Petrolini davanti agli psichiatri, incaricati dalla Procura di Parma, durante le consultazioni con la 22enne, imputata di omicidio premeditato e occultamento dei corpi dei suoi due bambini neonati.

In merito al secondo parto, avvenuto mentre la giovane si trovava in casa da sola, così come durante il primo, Chiara disse agli specialisti: "Pensavo fosse andato tutto bene, ma quando ho ripreso i sensi non respirava più, io non ero informata, non avevo chiesto a nessuno".

Si tratta di alcuni estratti del discorso della giovane, pubblicati dalla Gazzetta di Parma e da Tg Com 24. Il secondo figlio è stato sepolto nel giardino, vicino al fratello nato un anno prima. Quando lo psichiatra ha chiesto se c'era stata l'intenzione inconscia di essere scoperti, dato che le fosse erano poco profonde, la giovane ha risposto: "Non pensavo di aver fatto nulla di sbagliato". Nel frattempo, la Corte d'Assise ha ordinato una perizia psichiatrica in corso per valutare la capacità di intendere e volere dell'imputata.

L'EX FIDANZATO: "MAI AVUTO SOSPETTI CHE FOSSE INCINTA"

"Non ho mai avuto la percezione che potesse essere in gravidanza, mai un sospetto, non ho mai notato nulla nemmeno quando era svestita", ha detto Samuel Granelli, ex fidanzato di Chiara, e padre dei due neonati seppelliti, durante la sua deposizione in Corte d'Assise a Parma.

I FATTI

Chiara Petrolini, 22enne di Traversetolo, in provincia di Parma, è al centro di un caso giudiziario che ha generato grande scalpore nell'opinione pubblica.

La ragazza è infatti accusata di omicidio premeditato e occultamento di cadavere in seguito al rinvenimento di due neonati sepolti nel giardino della sua casa.

Il primo bambino è nato il 12 maggio 2023, mentre il secondo è venuto al mondo il 7 agosto dell'anno successivo, per poi essere ritrovato due giorni dopo. La conferma della paternità dell'ex fidanzato della ragazza, è arrivata attraverso test del DNA.

La comunità di Traversetolo è rimasta sbalordita da questa vicenda, con molti che si chiedono come sia stato possibile che questi fatti si siano consumati senza che nessuno se ne accorgesse.