Questa notte, intorno alle 3:30, un incendio è divampato presso lo stabilimento Sarlux, parte integrante della raffineria Saras ubicata a Sarroch, vicino a Cagliari.

Le fiamme hanno "generato un'emergenza circoscritta a una singola unità di produzione degli impianti sud", fa sapere l'azienda in una nota nella quale conferma che non vi sono stati danni alle persone.

"Le squadre interne antincendio sono intervenute tempestivamente, in collaborazione col comando dei Vigili del fuoco, informati dell'accaduto e immediatamente giunti sul luogo - si legge ancora nella nota - Sono stati informati della situazione l'ammirazione comunale e gli enti di controllo competenti".

"Fin dalle prime ore, il sindaco Angelo Dessì e l'assessore alle Politiche Ambientali, Luca Tolu, hanno avviato un confronto con i rappresentanti dell'azienda, con il comandante dei Vigili del Fuoco, Maselli, e con Arpas", fa sapere il comune.

Nel frattempo, il comitato civico per la tutela ambientale e della salute di Sarroch ha condiviso un video dell'incidente, affermando che già dalla sera dell'8 ottobre erano presenti odori intensi.