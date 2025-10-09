Un turista italiano di circa 60 anni, proveniente dalla Lombardia, è morto oggi, giovedì 9 ottobre, durante un'escursione nelle grotte carsiche delle sorgenti di Su Gologone, nel comune di Oliena. La tragedia è stata segnalata poco dopo le 12:00 con una chiamata al numero di emergenza 118.

Secondo quanto riferito dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, l'incidente si è verificato durante un'attività esplorativa coinvolgente due squadre di speleosub in due diverse grotte. Una squadra stava esplorando la risorgente di Su Gologone, immergendosi fino a una profondità di circa 100 metri, mentre un altro gruppo si trovava nella grotta di Mussin Tomasu per verificare un possibile collegamento tra i due sistemi sotterranei.

Durante l'immersione a Su Gologone, il 60enne ha avuto un malore ma è riuscito a riemergere autonomamente e ricevere assistenza dai compagni. Purtroppo, le sue condizioni sono peggiorate una volta fuori dalla grotta e nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, non è stato possibile salvarlo.

Le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, insieme ai Vigili del Fuoco, hanno inoltre guidato in sicurezza all'esterno della grotta di Mussin Tomasu cinque compagni di immersione. Nonostante i soccorsi immediati, purtroppo non è stato possibile salvarlo.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della squadra mobile della questura di Nuoro per avviare le indagini ed effettuare i rilievi necessari.