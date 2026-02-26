Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna ha concluso due importanti operazioni finalizzate alla prevenzione e repressione delle violazioni urbanistiche, edilizie e paesaggistiche.

Ad Arzachena, nella località Li Liccioli, poco distante dal prestigioso Campo da Golf del Pevero, il personale della Sezione Forestale di Polizia Giudiziaria di Olbia ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di un vasto cantiere edile.

Il cantiere era interessato da lavori di demolizione e ricostruzione di sei ville extra lusso con relative piscine, in un’area soggetta a vincolo paesaggistico. Le indagini, coordinate dal Procuratore della Repubblica di Tempio Pausania e condotte con la collaborazione della Stazione Forestale di Olbia, hanno rilevato difformità rispetto alla pianificazione urbanistica e il rilascio di titoli edilizi illegittimi. In particolare, è stata contestata l’applicazione impropria della deroga prevista dall’art. 39, comma 15 della L.R. 8/2015 (Piano Casa), senza i presupposti di legge e in assenza della variante obbligatoria.

Sempre nell’ambito della tutela del territorio, il Corpo Forestale e di V.A. della Stazione di La Maddalena ha eseguito il sequestro preventivo di una struttura per l’approdo di imbarcazioni in località Punta Nera, su disposizione della Procura di Tempio.

Secondo gli accertamenti, la struttura era stata realizzata e autorizzata in violazione delle norme urbanistiche e di tutela del paesaggio, facendo ricorso improprio a regimi abilitativi semplificati nonostante i vincoli ambientali presenti. Il sequestro è stato confermato dal Tribunale di Tempio durante il riesame.