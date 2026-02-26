Nel corso del pomeriggio di ieri, mercoledì 25 febbraio, a Porto Torres, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia di Sassari hanno arrestato un uomo accusato di minaccia aggravata e porto illegale di armi da taglio.



L'intervento dei militari è stato necessario a seguito di segnalazioni ricevute dalla Centrale Operativa tramite il numero di emergenza 112, riguardanti l'uomo in questione, visibilmente alterato dall'abuso di alcol, che minacciava i passanti con un coltello e urlava frasi intimidatorie.



I Carabinieri sono intervenuti prontamente e hanno bloccato l'uomo, trovando addosso a lui un coltello a serramanico lungo 23 centimetri, che è stato sequestrato dopo una perquisizione personale.



Su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.