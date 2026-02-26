Durante la serata di martedì 24 febbraio a Sassari, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia locale hanno arrestato un uomo per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.



L'intervento dei Carabinieri è scattato immediatamente dopo una segnalazione della centrale operativa tramite il Numero Unico di Emergenza 112, riguardante un giovane che aveva rubato beni alimentari non essenziali del valore di oltre 90 euro da un supermercato situato in zona Predda Niedda. Il ragazzo è stato scoperto dal personale di sicurezza mentre tentava di celare la merce in uno zaino dopo averla messa nel carrello fingendo di fare acquisti.



Dopo aver raggiunto il negozio, i militari hanno confermato quanto segnalato, trovando la merce rubata insieme a pinze e una tronchese presumibilmente utilizzate per effrazione. La refurtiva è stata restituita al negozio e l'uomo arrestato è stato condotto a casa in regime degli arresti domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, in attesa dell'udienza di convalida.





