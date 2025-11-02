Incidente mortale lungo la provinciale 671 della Val Seriana, in provincia di Bergamo. Come informa Tg Com 24, durante un intervento per un incendio, un’autobotte dei vigili del fuoco, per motivi ancora da chiarire, è entrata in collisione frontale con un’auto con a bordo cinque persone.

Il conducente dell’auto, un uomo di 34 anni, ha perso la vita a causa dell’impatto violento, mentre gli altri quattro passeggeri, inclusi un minorenne, sono rimasti feriti, alcuni in condizioni gravi. Anche un vigile del fuoco a bordo del veicolo di soccorso è stato coinvolto nell’incidente.



Sul luogo dell’incidente sono intervenute ambulanze e un’auto medica per prestare assistenza ai feriti, insieme ad altre due squadre dei vigili del fuoco inviate per supportare le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della strada. Le autorità stanno indagando per determinare le cause dell’incidente e il tratto stradale è temporaneamente chiuso al traffico.