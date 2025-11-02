Un uomo di 48 anni di origine cinese è stato arrestato a Prato con l'accusa di aver aggredito con una mannaia la moglie e il figlio ventenne nella loro abitazione. La donna, di 45 anni, come informa Tg Com 24, ha riportato gravi lesioni con quasi totale amputazione del polso destro e di due dita della mano sinistra.



Secondo una prima ricostruzione riportata dal quotidiano, l'uomo avrebbe colpito ripetutamente la moglie durante una discussione domestica, ferendo anche il figlio che è intervenuto per difenderla. In casa c'era anche la figlia minore, che è rimasta illesa. La donna è stata immediatamente soccorsa dal personale medico e trasportata d'urgenza all'ospedale. Le sue condizioni sono considerate critiche ma stabili.



Il 48enne, residente regolare in Italia, è stato fermato dalla polizia e portato in carcere. Sono in corso le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e determinare le cause della violenta lite familiare.