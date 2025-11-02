Dopo alcuni giorni di clima variabile, la Sardegna si prepara a una fase di tempo nel complesso stabile ma destinata a peggiorare verso la fine della settimana. L’isola potrà godere ancora di giornate miti e in gran parte serene, prima dell’arrivo di una nuova perturbazione mediterranea.

Le correnti meridionali porteranno un graduale aumento della nuvolosità, con piogge che faranno la loro comparsa inizialmente sui settori occidentali e meridionali dell’Isola, per poi estendersi nella notte.

Le temperature tenderanno ad aumentare lievemente, ma sarà il vento di Scirocco a farsi sentire con maggiore intensità, soprattutto sulle coste orientali e meridionali, dove i mari potranno risultare localmente agitati.

La tendenza per il fine settimana resta ancora incerta, ma non si esclude il mantenimento di un quadro instabile e perturbato, con ulteriori precipitazioni tra venerdì e sabato.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, domenica 2 novembre:

Cielo molto nuvoloso, con piogge a cumulato debole in serata sul settore settentrionale.

Venti: deboli dai quadranti occidentali, in rinforzo da nord-ovest dalla nottata.

Mari: mossi i bacini occidentali, poco mossi altrove; moto ondoso in incremento dalla tarda serata.

Previsioni per la giornata di domani, lunedì 3 novembre:

Cielo generalmente poco nuvoloso.

Temperature: in lieve o moderata diminuzione.

Venti: moderati o localmente forti da nord-ovest, in attenuazione dalle ore centrali.

Mari: molto mossi o agitati i bacini settentrionali e occidentali, poco mossi altrove; moto ondoso in decremento dalla tarda serata.

Previsioni per la giornata di martedì 4 novembre:

Cielo poco nuvoloso.

Temperature: minime in calo, massime in aumento.

Venti: deboli o moderati settentrionali.

Mari: mossi o poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi:

Mercoledì il cielo sarà poco nuvoloso con locali addensamenti, temperature pressoché stazionarie, venti deboli di direzione variabile e mari mossi o poco mossi.

Giovedì il cielo sarà in progressivo annuvolamento, con probabili precipitazioni dalla serata; le temperature aumenteranno, i venti soffieranno moderati da Scirocco, e i mari saranno generalmente mossi.