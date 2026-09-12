Tragedia nella giornata di oggi, sabato 12 settembre, a Fossano, nel Cuneese, dove un ragazzo di 26 anni ha perso la vita in un incidente stradale.

L'auto sulla quale viaggiava è uscita di strada per cause ancora da accertare. Per il giovane, nonostante l'intervento dei soccorritori, non c'è stato nulla da fare. A bordo si trovava anche la moglie, incinta, che è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre saranno i carabinieri a ricostruire la dinamica dello schianto e ad accertare le cause che hanno portato l'auto fuori strada.