Era scesa dall'auto per chiudere il garage, ma quando è passata a piedi davanti al mezzo è stata travolta dallo stesso. Così è tragicamente morta, questa mattina, Patrizia Sciambarella, 54 anni.

L'auto, per cause ancora da chiarire, avrebbe ripreso la marcia investendo la proprietaria. Il dramma si è consumato alle 8:30 circa, a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova.

Inutili i tentativi di salvataggio del personale del 118, che ha trasportato la donna in ospedale con assegnato codice rosso. Quando è giunta al pronto soccorso, la 54enne era già morta.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, che hanno svolto i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.