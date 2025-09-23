Mentre erano in viaggio a bordo del camper lungo la statale 129 bis, all'altezza del bivio nord di Macomer, il mezzo è stato avvolto dalle fiamme. Momenti di paura per una coppia di turisti tedeschi, arrivati in Sardegna per trascorrere le vacanze.

Provvidenziale l'intervento della Polizia di Stato, con una Volante del Commissariato di Macomer, che insieme ai Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'area interessata dalle fiamme e salvato i due viaggiatori e il loro cane.

A causare l'episodio sarebbe stato un cortocircuito che, in pochi minuti, a causa della presenza di alcune bombole di Gpl esplose, ha portato alla completa distruzione del mezzo. I turisti, rimasti senza documenti e carte di credito, hanno trovato immediato sostegno presso il Commissariato, dove gli agenti hanno offerto loro ristoro e tutta l'assistenza necessaria.

In serata sono stati ospitati in un hotel cittadino in attesa dell'intervento del Consolato tedesco per il rilascio di documenti provvisori.