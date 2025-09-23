Notte movimentata a Cagliari, in via Sant’Alenixedda, dove un uomo di 48 anni, disoccupato e senza fissa dimora, originario di San Gavino Monreale, è stato soccorso da alcuni passanti dopo essere stato aggredito e rapinato della propria bicicletta.

L’uomo ha raccontato ai carabinieri di essere stato colpito con alcuni pugni e privato della bici. La pronta segnalazione e l’intervento dei militari della Sezione Radiomobile del Comando provinciale hanno consentito di attivare immediatamente le ricerche.

Poco dopo, in piazza Giovanni XXIII, i carabinieri hanno individuato un 43enne di Cagliari, anche lui senza fissa dimora, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo sarebbe stato trovato ancora in possesso della bicicletta rubata, che è stata subito recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Il 43enne è stato arrestato con l’accusa di rapina e trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando, in attesa del giudizio con rito direttissimo, in corso su disposizione dell’Autorità giudiziaria.