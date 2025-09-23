Questa mattina la comunità della Guardia di Finanza di Nuoro si è riunita nella Chiesa del Rosario, nel rione di San Pietro, per celebrare il santo patrono del Corpo, San Matteo Apostolo. La messa è stata officiata dal parroco della Cattedrale, don Giovanni Chessa, insieme al Cappellano militare del Comando Regionale Sardegna.

Alla cerimonia hanno preso parte il prefetto di Nuoro, Alessandra Nigro, i vertici provinciali delle Forze di Polizia e del comparto sicurezza e difesa, le autorità civili e una rappresentanza di finanzieri in servizio e in congedo.

Nel corso dell’omelia, don Chessa ha ricordato la figura di San Matteo, pubblicano ed esattore delle tasse per conto dei romani, che scelse di seguire Gesù rinunciando a tutto. Un esempio, ha sottolineato, che invita i finanzieri nuoresi a vivere “in maniera piena e degna la propria missione al servizio dello Stato e della comunità”.

Al termine della celebrazione, il comandante provinciale, colonnello Sulsenti, ha ringraziato tutti i presenti e ribadito il ruolo delle Fiamme gialle a tutela della sicurezza economico-finanziaria del territorio, sottolineando il forte legame con la comunità nuorese.