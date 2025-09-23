Occhi spalancati e bocca aperta: la reazione dei passanti questa mattina a Cagliari, di fronte all'imponente tromba marina manifestatasi nelle acque del Poetto verso mezzogiorno.

Nelle ultime ore il meteo in Sardegna ha portato temporali e acquazzoni in diverse parti del territorio isolano. Il fenomeno atmosferico presentatosi questa mattina, nelle vicinanze della costa, nel capoluogo sembra così preannunciare gli imminenti rovesci anche in città.

Il vortice d'aria era visibile da più parti del centro abitato, e alla fine si è consumato proprio mentre si avvicinava alla terraferma.