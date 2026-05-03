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Il segretario di Stato americano Marco Rubio si prepara a una missione in Italia tra giovedì e venerdì, con tappe previste prima in Vaticano e poi a Roma. La visita, anticipata dal Corriere della Sera, si inserisce in un contesto di relazioni da rafforzare e avrebbe l’obiettivo di favorire un “disgelo” nei rapporti.
L’agenda, ancora in via di definizione, includerebbe un incontro con il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin e colloqui istituzionali con il ministro degli Esteri Antonio Tajani e quello della Difesa Guido Crosetto.
Secondo quanto riportato, Rubio avrebbe inoltre avanzato la richiesta di vedere anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, segnale di un possibile tentativo di rilanciare il dialogo politico tra Washington e Roma.