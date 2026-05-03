Un incidente stradale si è verificato all’alba a Sassari, all’incrocio tra via Carlo Felice e via delle Mimose. Intorno alle 5 del mattino una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco è intervenuta sul posto dopo lo scontro, per cause ancora da accertare, tra un autobus e un’auto con a bordo cinque ragazzi.

L’impatto ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi: i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti, mentre i giovani sono stati affidati alle cure del personale sanitario arrivato con due ambulanze del 118.

Sul luogo dell’incidente erano presenti anche due pattuglie della Polizia stradale, impegnate nei rilievi e nella gestione della viabilità. Restano da chiarire le dinamiche dello scontro avvenuto all’incrocio tra le due vie.