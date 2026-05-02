Un fine settimana che potrebbe rivelarsi decisivo nella lotta salvezza per i Cagliari. I rossoblù, reduci dal grande successo con l'Atalanta, già in questo turno potrebbero infatti blindare la permanenza nella massima serie. Servirà, tuttavia, la "collaborazione" della Cremonese terzultima.

Che risultati per la salvezza

Gli scontri diretti fra Cagliari e Cremonese giocano a favore dei sardi (2-2 all'andata e 1-0 al ritorno), ma in caso di parità di punti si farebbe lo spareggio salvezza. Ecco quindi i risultati che assicurerebbero la salvezza ai rossoblu:

Vittoria Cagliari e sconfitta Cremonese: in caso di successo del Cagliari colo Bologna e di sconfitta della Cremonese con la Lazio, la squadra di Pisacane prenderebbe il largo a +11, conquistando matematicamente la salvezza.

Vittoria Cagliari e pareggio Cremonese: anche in caso di pareggio della Cremo e di successo del Cagliari sarebbe festa nel capoluogo isolano, vista la distanza incolmabile di 10 punti con sole tre giornate da giocare.

Come già detto, invece, non basterebbe il pari ai rossoblù neanche in caso di sconfitta dei grigiorossi: con 9 punti di distacco, infatti, questi ultimi potrebbero ancora agganciare i sardi vincendo le ultime tre e sperando in altrettante sconfitte della compagine isolana. Un'ipotesi certo remota, ma che sulla carta terrebbe ancora in lizza per la retrocessione il Cagliari.