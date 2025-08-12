Tragedia nel Veneziano, dove le disperate ricerche del bambino di 6 anni scomparso nel pomeriggio di ieri, lunedì 11 agosto, sulla spiaggia di Cavallino Treporti, si sono concluse con il ritrovamento del corpicino senza vita del piccolo.

Il bimbo, come riporta Rai News, è stato trovato durante la notte appena trascorsa a circa cento metri dal luogo in cui la sua mamma l'aveva visto per l'ultima volta, in acqua, e non lontano dal pennello di massi che segna il confine della spiaggia. Secondo quanto dichiarato dalla donna, avrebbe perso di vista il figlioletto per un breve istante e quando si è nuovamente girata per guardarlo, non c'era più.

L'allarme è stato dato nel pomeriggio di ieri e le ricerche via mare e via terra sono partite poco prima delle ore 16. Hanno collaborato i Vigili del fuoco, con l'ausilio di un elicottero, il personale subacqueo, le moto d'acqua e un'unità della guardia di finanza.



