Dopo essere rientrata a casa ubriaca e aver sfondato la porta d'ingresso perché non trovava le chiavi, ha afferrato il suo cagnolino, un meticcio di piccola taglia, e lo ha buttato giù dal balcone del suo appartamento al secondo piano. Il povero animale è morto sul colpo.

La terribile vicenda è avvenuta nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 agosto nel centro di Cuneo, e ora la donna, una 40enne, come informa Torino Today, sarà denunciata per maltrattamento e uccisione di animali, reati che possono comportare fino a quattro anni di reclusione e una multa fino a 60mila euro in base alla legge Brambilla.

Sul posto sono intervenuti la squadra Volanti della polizia, allertata da un vicino che ha soccorso la 40enne, svenuta prima dell'arrivo degli agenti, e l'ambulanza che l'ha trasportata in ospedale.

A confermare i fatti, come riporta Rai News, è stata la donna: "Il cane abbaiava forte, in uno scatto d’ira l’ho buttato giù dal balcone", avrebbe ammesso agli agenti intervenuti.



