Ha detto agli agenti della polizia di frontiera dell’aeroporto di Cagliari di aver trovato quella cartuccia da mitragliatrice passeggiando sulla spiaggia del litorale di Quartu. Nessuna spiegazione, invece, per i due coltelli a serramanico nascosti nel bagaglio e per le centinaia di cartucce scoperte nella sua abitazione.

Protagonista della vicenda un 50enne sardo residente nella zona di Sassuolo, denunciato dalla polizia di frontiera. L’uomo stava lasciando la Sardegna dopo un periodo di vacanza quando, durante i controlli, i poliziotti hanno rinvenuto una cartuccia per mitragliatore Browning M2 e due coltelli a serramanico.

Sono così scattate le perquisizioni nelle abitazioni in cui aveva soggiornato. Niente di rilevante a Quartu, mentre a Sassuolo gli agenti hanno trovato centinaia di cartucce 9x19 e due fucili ad aria compressa. Tutto il materiale è stato sequestrato e l’uomo denunciato.