La Polizia di Stato ha arrestato due uomini di 37 e 45 anni e una donna di 51, con l’ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta nei giorni scorsi dagli agenti dei Commissariati di Iglesias e Carbonia, impegnati in attività di prevenzione e contrasto al traffico di droga.

I tre viaggiavano a bordo di un’auto in località Barbusi, quando sono stati fermati per un controllo. Già noti alle forze dell’ordine per precedenti in materia di stupefacenti, hanno attirato l’attenzione degli agenti per evidenti segni di nervosismo. I sospetti si sono rivelati fondati: all’interno del veicolo sono stati trovati circa 45,50 grammi di cocaina e 90 grammi di sostanza da taglio.

Le perquisizioni domiciliari hanno portato a ulteriori sequestri: nell’abitazione della donna sono state trovate altre dosi di cocaina.

Al termine delle formalità, i tre sono stati arrestati. Il giorno seguente il G.I.P., dopo l’udienza di convalida, ha confermato l’arresto per tutti. Per i due uomini è stato disposto l’obbligo di dimora, mentre per la donna non è stata applicata alcuna misura cautelare.

L’operazione, condotta nel rispetto della presunzione di innocenza e dei diritti degli indagati, si inserisce nelle attività di controllo costante del territorio per il contrasto alla diffusione di stupefacenti nel Sulcis Iglesiente.