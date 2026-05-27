Una violenta rissa che avrebbe coinvolto almeno dieci persone è scoppiata nella serata di ieri, martedì 26 maggio, tra i binari della stazione di Milano-Certosa.

Durante la confusione, come riporta TgCom 24, un 22enne di nazionalità italiana è stato ferito con un colpo di lama e successivamente è caduto a terra in una pozza di sangue, privo di sensi.

Quando i soccorsi sono giunti sul binario 6, i partecipanti alla rissa sarebbero fuggiti a bordo di un treno in partenza. Il 22enne è stato assistito dal personale medico del servizio di emergenza 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Fatebenefratelli ma, purtroppo, non ce l'ha fatta.