Le temperature stanno aumentando in diverse Regioni italiane, soprattutto al Centro-Nord, con quattro città segnalate con il bollino rosso per il caldo nella giornata di domani, giovedì 28 maggio: Bologna, Firenze, Roma, Torino.

Secondo l'ultimo bollettino sulle ondate di calore pubblicato sul sito del ministero della Salute, per la giornata di oggi, mercoledì 27 maggio, non sono previsti bollini rossi, ma ben 14 città sono contrassegnate con il bollino arancione per il caldo, tra cui Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo.

Il bollettino classifica il rischio in quattro livelli: livello 0 - Nessun rischio; livello 1 - Condizioni meteorologiche di pre-allerta; livello 2 - Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono influire negativamente sulla salute della popolazione, specialmente nei gruppi di persone più suscettibili; livello 3 - Ondata di calore: condizioni di rischio elevato (livello 2) persistenti per 3 o più giorni consecutivi.

Il sistema di monitoraggio è attivo in 27 città italiane. I bollettini sono redatti dal Dipartimento di Epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell'ambito del Piano operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero. Vengono resi pubblici, come da consuetudine, dal lunedì al venerdì, dal 25 maggio al 20 settembre di ogni anno.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 27 maggio

Cielo sereno salvo locali addensamenti pomeridiani limitati ai rilievi interni.

Temperature: minime senza variazioni significative, massime stazionarie o in lieve aumento.

Venti: deboli variabili a prevalente a regime di brezza, con locali rinforzi nelle ore pomeridiane ed estese calme notturne.

Mari: prevalentemente poco mossi.

Previsioni per la giornata di domani, giovedì 28 maggio

Cielo sereno salvo locali addensamenti pomeridiani limitati ai rilievi interni.

Temperature: minime senza variazioni significative, massime stazionarie o in lieve aumento.

Venti: deboli variabili a prevalente a regime di brezza, con locali rinforzi nelle ore pomeridiane ed estese calme notturne.

Mari: prevalentemente poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di venerdì e sabato saranno caratterizzate da cielo prevalentemente sereno con al più locali addensamenti pomeridiani sui rilievi dove non si escludono isolati rovesci. Le temperature minime saranno stazionarie o in locale aumento, mentre le massime potrebbero subire un calo nella giornata di venerdì. I venti soffieranno deboli, prevalente a regime di brezza, con locali rinforzi nelle ore pomeridiane e calme notturne. I mari saranno generalmente poco mossi o temporaneamente quasi calmi.