In sede di Conferenza Stato-Regioni è stato dato il via libera oggi, giovedì 1° ottobre 2026, al provvedimento di rifinanziamento dei centri dedicati al recupero degli uomini autori di violenza.

"Dopo lo stanziamento a settembre di 93 milioni di euro per i centri antiviolenza e le case rifugio per le vittime, si rafforza la risposta pubblica contro la violenza di genere con un finanziamento di 7 milioni di euro che consente alle Regioni di proseguire i servizi sul territorio e di potenziare i centri di recupero", informa la Conferenza.

"Nei centri - si spiega - vengono accolti sia uomini che si rivolgono spontaneamente ai servizi nell'ambito di percorsi di prevenzione, sia soggetti inviati a seguito di un procedimento penale, ai quali viene offerto un percorso di riabilitazione e psicoterapia mirato a interrompere i comportamenti maltrattanti. Le risorse sono ripartite sulla base dei dati Istat sulla popolazione residente nelle Regioni al 1° gennaio 2026 e dei dati forniti dalle Regioni al Dipartimento per le Pari opportunità relativi al numero di centri per uomini autori di violenza".